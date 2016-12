2016: la sonrisa, la electricidad y la luz

Decía el activista norteamericano Howard Zinn que tener esperanza en el futuro cuando el contexto asfixia, no es algo estúpido y romántico. Es un mecanismo de autodefensa que nos permite actuar basándonos en el hecho de que la Historia no sólo está llena de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y amabilidad. Alardear de optimismo en este 2016 es tan arduo como imperioso. El Brexit, la crisis de refugiados, el flirteo con la extrema derecha, la guerra en Siria, los atentados terroristas y un sinfín más de sinsentidos han conseguido hacernos creer que vivimos en una obra de teatro absurda, irresponsable y de mal gusto. Pero no apaguemos aún la luz. Porque si lo hacemos no seremos capaces de reaccionar.

A pocos días de abrirle las puertas al 2017, echemos un vistazo al año que acaba y pensemos en él. Antes de que la frase "pero qué año de mierda" aparezca en nuestra boca como un viento huracanado, apropiémonos de estas diez citas que, sin pretensión de frivolizar y negar lo evidente, pueden aportar un poco de poesía a la realidad. Quizá así recordaremos que, "si actuamos, por poco que sea lo que hagamos, no tendremos que esperar a un futuro utópico, porque el futuro es una sucesión infinita de presentes y vivir ahora como creemos que los humanos deberían vivir, en defensa de todo lo malo que nos rodea, es en sí misma una maravillosa victoria".

O eso dijo Zinn.

Aquí van algunas ideas llenas de luz, que bien podrían pertenecer a esos azucarillos que todo el mundo tira sin saber bien por qué.

"Baila primero, piensa después. Es el orden natural". (Samuel Beckett)

Los fantasmas del pasado, del presente, y del futuro pueden liberarse de una forma sencilla: bailando. Se dice que dos que pueden bailar juntos, también pueden vivir el uno con el otro. ¿Qué tal una pista de baile compartida entre los británicos que votaron a favor del Brexit y los que no?

...

"Tú no odias los lunes. Tú odias el capitalismo". (Karl Marx)

Todos tenemos problemas. Unos importantes y otros ridículos. Algunos surgen de la nada, otros nos los creamos nosotros y el resto nos los imponen. Antes de mirar de reojo al vecino, es sabio pensar que en muchas ocasiones el origen del conflicto tal vez lo hayamos creado nosotros. No Europa, los refugiados no son la culpa de todos tus males.

...

"Hoy en día la gente conoce el precio de las cosas, pero no su valor" (Oscar Wilde)

¿Saben los bancos lo que vale una casa a punto de ser desahuciada? ¿Y el Gobierno, sabe lo que vale que todo el mundo pueda tener acceso a las tasas de matriculación universitarias?

...

"El problema reside en que los inteligentes están llenos de dudas, mientras que a los estúpidos les invade la confianza". (Charles Bukowski)

Pues... eso.

...

"A veces me doy pena a mí mismo, pero entonces de repente aparece un viento y me eleva hasta el cielo" (Proverbio Ojibwa).

En una sociedad que reivindica la slow food, el slow journalism y en general la slow life, también hay que recordar que ante la incertidumbre, lo mejor es seguir. Seguir viajando y ver qué pasa después.

...

"Necesitas caos en tu alma para convertirte en una estrella". (Nietzsche)

La UE no pasa por su mejor momento. Vive en tal caos interno que muchos vaticinan lo peor. Pero, un momento. ¿Y si detrás de todo ese desconcierto hay un proyecto brillante?

...

"Déjennos leer y déjennos bailar. Esos dos entretenimientos no harán nunca daño al mundo" (Voltaire)

Que nada ni nadie nos robe tiempo para las cosas importantes. Entre ellas está leer, bailar, escuchar cuando alguien te habla, comer bien, decirle a la gente lo mucho que la quieres. Pero también, protestar cuando algo sea injusto, parar cuando alguien necesite tu ayuda, decir no a las prácticas no remuneradas e ir a votar en las elecciones.

...

"La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz" (Proverbio escocés)

Además nos ayudaría a reducir el cambio climático, evitar conflictos relacionados con el agua, la tierra y las migraciones. Y por qué no, también a ser más felices y a desdramatizar las cosas.

...

"No hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga algo que recibir".

Pequeño recordatorio para estas navidades.

Para el 2017.

Para todos los días de nuestra vida.

...

"Si asumes que no hay esperanza, entonces garantizas que de verdad no la haya" (Noam Chomsky)

---

¿2016, año de mierda? Sí, la verdad es que sí. Pero esa no es una razón para quedarse quieto. En cafébabel hemos decidido pensar en estos 12 meses y escribir sobre ellos. Historias de ficción, historias divertidas, inspiradoras, en caída libre, irónicas... Todas están aquí, en nuestro especial Best Year Ever.