Armenia: el país de las piedras

«In the Country of Stones», un libro de Nicolas Blandin. | ©Nicolas Blandin

«In the Country of Stones», un libro de Nicolas Blandin. | ©Nicolas Blandin

En su libro In the Country of Stones (en español, El país de las piedras), publicado a mediados de junio del 2017, el fotógrafo francés Nicolas Blandin nos cuenta su viaje a Armenia a través de los rostros y los paisajes de un país "aislado" a nivel político y geográfico.