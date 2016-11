Carta a Donald Trump

Estimado Donald Trump,

Lo has hecho. Te has convertido en presidente de los Estados Unidos. Cuando me levanté esta mañana en Berlín, donde vivo, tu cara aparecía en todas las webs de noticias. Los estadounidenses han votado en una elección democrática, y lo han hecho por ti. Quieres hacer "América grande de nuevo". En el discurso de tu victoria has dicho: "Es hora de que América una las diferencias que les separan". Has dicho: "Prometo a todos los ciudadanos de nuestra tierra que seré presidente de los americanos".

Señor Trump, me cuesta creerlo.

Es verdad, América es un país dividido -y tú has hecho todo lo posible para dividirlo aún más. Por un lado, arremetiste contra los mejicanos a quienes te gustaría echar de EE.UU. construyendo un muro en la frontera con México. Por otro lado están los millones de inmigrantes a quienes quieres enviar de vuelta a "sus" países (especialmente si son musulmanes, y por lo tanto, terroristas).

También está la comunidad LGBTQ que no tiene ningún apoyo por tu parte. Al contrario: te has pasado la campaña metiendo miedo con que vas a anular las leyes que les protegen, y has prometido que vas a dotar el Tribunal Supremo de algunos jueces conservadores que den marcha atrás la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. En cuanto a los transexuales, no sabemos aún si estás a favor o no de que usen el baño que prefieran según sea su identidad sexual.

Ah, y no nos olvidemos de las mujeres. Para un hombre que asegura apreciar tanto a las féminas, tu actitud deja mucho que desear. Hablas de ellas como si fueran todas fueran unas cazafortunas y sobre tu ex mujer Ivana dijiste: "Nunca le compraría ninguna joya o cuadro bonito. ¿Por qué comprarle bienes con los que luego podría negociar?". Has hablado continuamente de la belleza de tu hija Ivanka -y de cuanto te gustaría montártelo con ella. Claro que, esto solo era una broma, por supuesto. ¿O no? Has llamado a las mujeres "perras", "feas", "gordas" y "muñecas barbie". Primero dijiste que las agarrarías por el "coño" [by the pussy, ndlr] y luego saliste del apuro diciendo que era un comentario entre bambalinas. Acusaste a tu contricante Hillary Clinton de no poder satisfacer America, porque claro, ni ella misma pudo "satisfacer a su marido, el Don Juan, Bill Clinton. Tu esposa Melania es una barbie andante y parlante diseñada para sonreír y estar siempre perfecta. Porque, así es como te gustan las mujeres, ¿no?

Lo más triste es que, aun con todo esto, muchas mujeres han votado por ti. Más de las que se esperaba. Mujeres a las que les gustaría que les metan mano, como dijeron en la prensa, ya que eso para ellas es todo un cumplido. Mujeres que admitieron que no, no les gustan los comentarios sexistas pero que, vaya, hay cosas más importantes que eso. Como era de esperar, muchas mujeres blancas entradas ya en años han votado por ti. Tal vez porque a ellas, también, les gustaría que alguien les diera un revolcón y que luego todo siguiera igual. Quieren hacer que EE.UU siga teniendo el mismo rostro así: blanco, masculino y conservador. Y así ha sido.

Gracias a ti, y a todos los que han votado por ti, señor Presidente, los más estadounidenses más jóvenes crecerán con la idea de que se puede ser sexista, misógino, racista y homófobo y aun así convertirte en un líder. Las minorías pueden temer por sus derechos, ahora que saben que una gran parte de la población norteamericana ni se preocupa por ellos. Lo que todos hemos aprendido hoy, americanos o no, es que el odio y el miedo sobrepasan al amor y a la esperanza. En el más fiel sentido de la palabra.

Señor Trump, sé que no te interesa mi opinión. A fin de cuentas, ni siquiera soy una ciudadana de los Estados Unidos. Vivo en un país gobernado por Angela Merkel, - una mujer a la que tú comparaste en su día con Hillary Clinton (y no lo digo precisamente como un cumplido) y luego la calificaste como la "líder mundial más grande". Quizá no soy lo suficientemente atractiva como para llamar tu atención.

Quizá no quieras agarrarme por el coño a mí también. Pero soy una mujer asquerosa, como tú llamaste a Clinton durante el debate electoral. Y deberías enterarte de que las mujeres asquerosas podemos volvernos en su contra.

Sinceramente,

Julia Korbik