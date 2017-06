Caterina Avanza, una italiana en el equipo de Macron 

El móvil suena cada dos minutos en la vida repleta de adrenalina de Caterina Avanza, e incluso bebiendo un café en una bar frente al metro Père Lachaise de París no es fácil escapar a las interrupciones. “Si no fuese tan apasionada, si no hubiese tomado también esta experiencia como militante y no solo como empleada, habría sido imposible trabajar tanto, sin horarios”, reconoce Avanza. Al hablar le brillan los ojos, se nota que tiene mucha pasión por la política.

A sus treinta y seis años de edad, Avanza es licenciada en ciencias políticas y tiene un máster en política económica europea de la Sorbona. Sus estudios la llevaron a Francia, y el amor la hizo quedarse. Ahora son más los años que ha pasado en París que los que vivió en Italia. Es la responsable del área de encuestas y opinión del movimiento En Marche! desde 2016 y es realmente consciente de lo importante que ha sido su trabajo para lograr que quien antes era un perfecto desconocido llegue a ser el actual Presidente de la República. “Me encargo de estudios cualitativos. Busco entender todo sobre los votantes y trabajo con la comunicación. Por ejemplo, le digo de qué manera tiene que explicarle al público una reforma compleja como la de las pensiones”.

Mientras tomamos un café cortado, le pido que me cuente un poco sobre su trayectoria. Ella es muy delgada y ha hecho suyo el estilo francés casual, simple pero sin perder lujo de detalles. Caterina comenzó su carrera en el IFOP, el instituto de encuestas más conocido y antiguo de Francia. “Mi exjefe me dijo que me fijara en el nacimiento de En Marche! en abril de 2016. Fui a su primera reunión y transcribí todos sus primeros discursos. Leyendo sus palabras me di cuenta de que este muchacho decía un montón de cosas interesantes”. Desde entonces se fue acercando cada vez más al movimiento, “casi como activista”. Cuando descubrió que Emmanuel Macron había abierto un departamento de estudios y opinión, envió su CV, y la contrataron inmediatamente. “Fue también una batalla personal que despertó mi sentido cívico. Principalmente, no quería que mis hijos crecieran en un país antieuropeo”.

Acomodando uno de sus mechones rubios, cuenta que es una sensación muy particular la de estar tan cerca del presidente. “La noche de la victoria en la primera vuelta estuve entre los pocos que celebraron con Macron y su familia. Normalmente camina por los pasillos, escucha los consejos y presta mucha atención a la estrategia de comunicación. Es como una computadora, se acuerda de todo. Pero también es espontáneo, sencillo, original, y, de hecho, de vez en cuando se le escapa alguna frase de más: por ejemplo, si hace un tiempo hubiera dicho que el colonialismo es un crimen contra la humanidad con un tono diferente, nos habría ahorrado un problema”.

En Italia, Caterina no encontró oportunidades laborales que reconocieran su trayectoria académica: “Solo encontraba ofertas de prácticas, puestos precarios u ofertas en sectores privados que no eran compatibles con mi ética”, por lo tanto la Ciudad de las Luces se convirtió en su particular lanzadera. “Puedo decir que la campaña electoral de Macron ha sido un poco como mi vida, una alineación de las estrellas. Una serie de eventos con más o menos fortuna que casualmente llevan al punto al que se quiere llegar”.

Caterina ha analizado esos acontecimientos positivos que han le han ido sucediendo a Macron. Los revisa en perspectiva con el electorado, y en el fondo analiza hasta el más mínimo de los detalles: “Las primarias de la derecha, en las que perdió Alain Juppé, fue el primer resplandor que nos hizo decir: 'Ah quizás, quizás'. Luego llegó la renuncia de Hollande, que fue importante porque para él habría resultado difícil posicionarse en contra, por su relación humana. Después la eliminación de Valls, que como posición política era realmente demasiado parecida. Y después explotó el caso Fillon, el Penelopegate. No se puede esconder que la suerte ha estado de nuestra parte y la gente joven se ha interesado cada vez más”.

Las oportunidades las tuvimos, pero lo que diferenció En Marche!, por ejemplo, del partido socialista francés fue el nivel de participación. “En Marche nació como un movimiento que escuchaba a los franceses porque está inspirado en Grand March, que simplemente era una enorme operación puerta a puerta enla que se preguntaba sobre qué es lo que no funcionaba en el país”. Caterina admite haberse sentido capturada literalmente por esta lógica desde abajo. “En Italia no es así, el Movimiento 5 Estrellas no puede compararse ni de lejos aunque pretenda ser participativo!”.

La cervecería está animada en esta tarde húmeda de primavera. Los jóvenes en París adoran sentarse al aire libre a tomar un trago, intercambiando opiniones políticas y escuchando algún artista callejero. ¿Pero quiénes votaron a Macron? “El votante de Macron es culto y vive en la ciudad —explica la responsable de encuestas— lo que marca realmente la diferencia es el nivel de estudios. Y el hecho de ser urbano, incluso en las ciudades pequeñas… en el casco histórico el número de votantes es siempre el más alto. En cambio, cuanto más nos alejamos del centro, menos se vota”.

También durante las legislativas, en “la tercera vuelta” según el departamento de opinión, hay poca participación por parte de lo que Caterina llama “la clase modesta”, que no es una clase socioeconómica, sino una clase de personas con un nivel educativo más bajo, que tienen más dificultades en la vida cotidiana. Quizás trabajan en lugares alejados o tienen alguna dificultad de ese tipo. “Ante los ojos de estas personas, Macron es demasiado técnico, demasiado complicado de entender”.

El líder de En Marche! parece estar más relacionado con la élite y un tanto alejado de los problemas reales, como se leía en las banderas de las manifestaciones el día después de los resultados presidenciales. De hecho, en Francia se formó un Frente Social compuesto por las personas que votaron contra Marine Le Pen para detener al Frente Nacional, pero que tampoco están de acuerdo con las ideas de Macron. “Convencer a quienes están enfadados es parte del plan. Incluso a los votantes de Le Pen. El objetivo de Macron es quitar suelo fértil al populismo, y para ello el diálogo es fundamental” afirma Caterina.

Quien se manifiesta en contra del nuevo presidente francés, lo define como hiperliberal. Pero según Caterina las cosas no son así, sobre todo respecto a otros países europeos en los que Macron se inspira: “Lo definiría más bien como un socialdemócrata empedernido. Por supuesto, algunos de los mecanismos de la economía los liberaliza para hacerla funcionar mejor, pero para servir a la educación, la salud y al trabajo. El modelo que siempre tiene presente y que repite como mantra es el sueco, el de la flexiguridad. Una mayor flexibilidad para una mayor seguridad social. No se pueden proteger todos los trabajos, es imposible, pero se debe buscar proteger a los ciudadanos”.

En su trabajo diario, la responsable del departamento de opinión combina su alma italiana con su espíritu francés por adopción: para transmitir un sentido de trabajo en equipo toda su energía bresciana fue “fundamental, porque por varios meses la sede del movimiento se convirtió en nuestra casa”, y su creatividad parisina, por otro lado, le permitió encontrar ideas innovadoras para tareas anticuadas. Por ejemplo, en cuanto a los nuevos métodos de comunicación, “experimentamos con Telegram para planear toda la campaña y todavía lo estamos utilizando. Cada vez que Macron tiene un evento público: el G7 en Italia, el encuentro con Vladimir Putin en Versalles, el viaje a Bruselas; supervisamos las opiniones de las personas y creamos documentos con Telegram que están listos para analizarse y compartirse con todo el personal. ¡Es muy útil!”.

La forma parece secundaria en la lucha política, pero no lo es. Es impresionante, de hecho, todas las estrategias que Avanza puede contar desde su visión privilegiada. “Les doy un ejemplo que parece estúpido, pero para nada lo es. Después de entrevistar algunos grupos de personas para estudiar la volatilidad de voto, aprendimos que algo que no gustaba en absoluto era la sonrisa de Macron. Parecía demasiado arrogante. Le prohibimos que sonriera y aprendió rápido. Notarán que durante el debate televisivo tres días antes de la votación no sonrío ni una vez, mientras que Le Pen se reía con histeria. Y para su primer discurso en el Louvre adoptamos una caminata larga sin sonrisas ni gestos. El país está en crisis, está dividido, la gente no se siente segura, tiene pocas razones para sonreír. Eso funcionó muy bien.

Caterina, en cambio, sonríe relajada. Es absurdo que por culpa de la burocracia francesa todavía no pueda votar aquí, por lo que no fue ella quien eligió su presidente, pero, al mismo tiempo, nunca antes se había sentido tan parte de un movimiento político. Y también para Italia, que en ocasiones le despierta cierta nostalgia. En el fondo también espera que alguien diga "En Marche!".