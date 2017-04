Cinco animales que parecen los candidatos presidenciales de Francia

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia está a la vuelta de la esquina y los últimos días de campaña están siendo de lo más salvajes, nosotros preferimos abrazar a Lou Red y tararear eso de "take a walk on the wild side"

François Hollande (izquierda) y un uómbat. | Wombats That Look Like François Hollande / Tumblr

François Hollande (izquierda) y un uómbat. | Wombats That Look Like François Hollande / Tumblr

Recordemos 2012. Por aquel entonces, François Hollande era considerado la nueva esperanza y no el presidente menos valorado. En este contexto, una mente lúcida se dio cuenta de que el líder socialista guardaba un parecido más que razonable con un uómbat. Esa fue la chispa que encendió la mecha. La explosión no tardaría en llegar: crearon una cuenta de Tumblr llamada Wombats que parecen François Hollande. La realidad es que este parecido no era solamente físico, también se apreciaba en su manera de caminar o en sus tímidos ademanes. No podía negarse que Hollande parecía un uómbat encerrado en un cuerpo humano.

Ahora, en esta primera vuelta de las presidenciales, hemos decidido buscar su álter ego animal a los candidatos que sucederán a Hollande en el Elíseo.

(Haz clic en el slider para mover cada imagen)

Marine Le Pen

El número de ataques registrado de tiburones a humanos es increíblemente bajo pero, gracias al tratamiento que se les da en los medios, parece algo común y muchas personas están aterrorizadas con esta posibilidad. He aquí el Frente Nacional (FN). Ojos fríos e insensibles, sonrisa mordiente. Por no hablar de esa sensación de que el FN está abocado a la muerte si no sigue avanzando y devorando a sus víctimas. ¿Y cómo se llama su lideresa?, ¿Marine? Esto no puede ser una coincidencia.

Emmanuel Macron

Popular entre mayores y jóvenes. No es totalmente de derechas ni totalmente de izquierdas. El líder de En Marche! Emmanuel Macron es el fiel reflejo de esa simpática mascota que hará todo lo posible por agradarte. Sus ojos brillantes desbordan un entusiasmo paneuropeo contagioso. Incluso cuando moja o ensucia la alfombra (o cuando hace comentarios poco afortunados sobre el matrimonio homosexual), resulta complicado estar enfadado con él por mucho tiempo.

Jean-Luc Mélenchon

Con 65 años, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido emergente La Francia Insumisa es uno de los candidatos más veteranos. ¿Qué animal lo expresa mejor que un búho? Esa mirada fija y atenta, así como su capacidad para girar su cabeza de lado a lado durante los debates, resulta sorprendente.

François Fillon

A decir verdad, hemos elegido esta cabra por sus magníficas cejas. Cuanto más la mirábamos, más parecido guardaba con el candidato del partido republicano. Da igual en cuantos escándalos se vea envuelto; cuantos trajes de 13.000 euros le regalen o cuantos familiares suyos hayan cobrado dinero público sin haber movido un dedo, esta cabra tan obstinada se limitará a agachar la cabeza y embestir al que pase por delante.

Benoît Hamon

Solo con mirar su nariz aguileña resulta obvio que el líder de los socialistas podría ser algún pájaro. Quizá resulte cruel la comparación de Benoît Hamon con un carroñero, pero es algo con lo que tendrá que convivir. El índice de aprobación de Hollande está por los suelos, en torno al 4%, y Mélenchon sigue con su meteórica subida en el ala izquierda de la política. No son tiempos sencillos para los socialistas, ¿hasta cuándo podrá sobrevivir Hamon gracias a los huesos de la presidencia de Hollande?