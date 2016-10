Declan McKenna: "Los jóvenes son cada vez más inteligentes"

Los franceses lo saben mejor que nadie. Por más que nos preparemos para recuperar la rutina en septiembre, la vuelta al cole siempre sabe igual. A supermercado y sándwiches en triángulos. Tampoco en Because Music —uno de los principales sellos discográficos de música independiente en Francia— se libran. En la terraza de sus espléndidas oficinas, una joven da un buen mordisco a un sándwich de atún, huevo y lechuga, quizá pensando en el verano. Al mismo tiempo, se da cuenta de que en el jardín, un grupo de chicos con mucho estilo charlan sobre sus vacaciones en la playa. No muy lejos, un adolescente paliducho comienza a mirar su facebook en el móvil, con la apariencia de esperar a que alguien venga a buscarle.

Si Declan McKenna no tiene tan buen aspecto como los demás, puede que sea porque ha pasado su mes de agosto cruzando América del norte en autobús. De Los Ángeles a San Francisco y Denver, este joven músico inglés de 17 años ha causado un gran impacto en Estados Unidos al ritmo de las canciones de su primer disco Stains, lanzado la pasada primavera. Unas canciones que tratan sin miramientos cuestiones tan importantes como la religión, la incompetencia mediática o los estereotipos relativos a la comunidad LGBT. En 2014, a la edad de 15 años, Declan Mckenna escribió su primera gran obra musical, Brazil, que cuestiona la corrupción del gobierno brasileño durante la Copa Mundial de Fútbol. Dos años más tarde, y con casi dos millones de visitas, el chico que escribía canciones en su habitación se convierte en una autoridad mundial. Para algunos, incluso, en la conciencia social de la música de la generación Z. Hemos ido en su búsqueda.

cafébabel: Tus canciones hablan de temas muy delicados. ¿Cómo decides el tema que quieres tratar?

Declan McKenna: Elijo el tema porque me parece interesante o porque se ha hablado poco de él. Me encanta tratar cuestiones que son importantes para mí, mucho más que centrarme en mi mi vida privada. Por eso, prefiero fijarme en lo que no se habla tanto o de lo que se habla mal. Me encantan los temas tabú. Al hablar de ellos, ayudo a cambiar un poco su perspectiva.

cafébabel: Hay una historia particular detrás del título Paracetamol. ¿Cuál es exactamente?

Declan McKenna: Escribí esta canción tras haber oído hablar de la historia de una chica transexual que se suicidó en Estados Unidos [en diciembre de 2014, Leelah Alcorn, una adolescente de Ohio se suicidó debido a la presión por parte de su familia y su entorno con relación a su orientación sexual, ndlr]. Me afectó mucho porque también tengo amigos transexuales. Quería hablar de cómo los medios, las personas influyentes o los políticos hablan de la comunidad homosexual. Siempre de forma negativa. También quería enseñar, a pesar de la historia de Leelah, los lados positivos de la cuestión. ¡Hay muchos transexuales, bisexuales, lesbianas y gays que son felices! Sin embargo, los medios nos hacen creer que su vida siempre es miserable. No es verdad. Las cosas están yendo mucho mejor en la comunidad LGBT. Era importante decirlo.

cafébabel: ¿Cuáles son los elementos que te han llevado a hablar de este tipo de temas?

Declan McKenna: Las conversaciones que tengo mis amigos. Porque la gente de mi edad también habla de los temas que yo trato. Los jóvenes se preocupan por este tipo de cosas. Vengo de una generación que piensa mucho en cómo cambiar el mundo. Hay que hacer algo. Y yo quiero ser parte de ese movimiento que desea apoyar un cambio social. Gracias a las redes sociales, los jóvenes pueden comunicarse más fácilmente y hablar de aquello que les resulta importante. Me parece algo muy bueno. Por ejemplo, fue en las cosas que leía en Facebook de donde me inspiré para escribir Paracetamol.

Declan McKenna - "Paracetamol"

cafébabel: Has crecido en Heretfordshire, en una familia de seis hermanos. ¿Te han inculcado cosas cruciales para tu vida actual?

Declan Mckenna: Totalmente. Soy el más joven de 6 hermanos. Así que siempre he aprendido de ellos. Naturalmente, he aprendido a tocar la guitarra porque mi hermano mayor ya la tocaba. Somos una familia bastante unida. Cada uno tiene un talento artístico diferente. Eso ayuda mucho.

cafébabel: Has comenzado a escribir canciones a muy temprana edad. De pronto, ganas el premio de Jóvenes Talentos en el festival de Glastonbury y recibes una crítica maravillosa en la página de la NME con tan sólo 16 años. ¿Ha cambiado esto tus perspectivas profesionales?

Declan McKenna: Un poco sí, creo. De repente, mucha gente se ha puesto a escuchar mi música. Poder cantar en Glastonbury fue muy importante para mí. Y encima ganar un concurso con más de 6.000 candidatos fue increíble. Me ha dado la confianza suficiente para subirme a un escenario. Ahora tengo una banda que me acompaña, es más fácil. Pero de todas formas, siempre he tenido confianza en mí.

cafébabel: ¿Siempre has querido ser músico?

Declan McKenna: Lo que está claro es que siempre he querido dedicarme a la música. He hecho muchas otras cosas antes. Hice teatro y deporte. Pero la música, es lo que más disfruto. Hoy en día, siento que he hecho una buena elección. Me siento cómodo, aunque ahora forme parte de mi vida diaria. Así que... sí, de alguna forma, creo que siempre he querido ser músico.

cafébabel: ¿Cómo llevas la fama a tu edad?

Declan McKenna: A veces resulta difícil de llevar. La mayor parte del tiempo lo disfruto mucho porque siempre trato de ver el lado positivo. Lo más complicado es que ahora debo escribir canciones que le gusten a la gente y se me hace raro ya que, antes, sólo lo hacía como un simple pasatiempo. Las canciones que me encantaba componer ahora las escucha mucha gente. Es raro, pero no puedo evitar disfrutarlo.

cafébabel: Has dicho que la gente no es consciente de lo inteligentes que pueden llegar a ser los jóvenes. ¿Has recibido algún tipo de crítica o comentario arrogante?

Declan McKenna: (Ríe). Sí. ¡Todo el tiempo! No necesariamente con aire arrogante pero siempre hacen algún tipo de comentario. Por ejemplo: "Oh, hablas de política, ¿eres diferente a los chicos de tu edad no?" Yo creo que es porque nadie escucha a los jóvenes. Están completamente comprometidos e implicados en la sociedad. Lo gracioso es que la gente de mi edad aún no puede ir a votar. Por eso, no pueden hacer oír su voz. Entonces, la gente piensa que a los de mi edad nos da todo igual. Pero la juventud es inteligente, cada vez más. Mis amigos son inteligentes y reflexionan y hablan de las mismas cosas que yo. Los jóvenes están mucho más comprometidos que antes. En fin, no entiendo cuando me dicen cosas como "a tu edad, no es habitual".

cafébabel: ¿Qué harías para cambiarlo?

Declan McKenna: Creo que lo mejor es mostrar al mundo entero que la gente joven se interesa por muchas cosas. Creo que la música y el arte en general siempre han jugado un papel importante en el cambio político y social. Hoy en día, es el mejor momento de hacerse ver.

cafébabel: "Pocos artistas representan a los jóvenes", dijiste. ¿A ti te gustaría ser uno de llos?

Declan McKenna: Al menos lo espero. Ahora, intento escribir como un chico de 17 años. Me encanta representar lo que soy, mis amigos, la gente de mi edad, porque estoy orgulloso de formar parte de esta generación que cree en el progreso, tan inteligente y tan comprometida. Creo que hay muchos artistas en proceso de representar a los jóvenes. Desafortunadamente, desde hace bastante tiempo, muchos han guardado las mismas ideas que sus antecesores.

cafébabel: Hoy en día, ¿qué artistas que representan a los jóvenes?

Declan McKenna: Es una pregunta difícil. Pero por citar a alguno diría el joven rapero inglés, Loyle Carner. Está fatal.

cafébabel: Y más allá de la música, ¿quiénes son los jóvenes representantes de la juventud?

Declan McKenna: (Piensa). Bueno... ¿acaso hay alguien? La cosa es que no oímos mucho hablar de jóvenes y de sus iniciativas. Sin embargo, mis amigos me inspiran enormemente. Pensar en famosos, es más complicado. Ah sí.. hay un joven periodista del periódico The Guardian, Owen Jones. Muy de izquierdas. Vi una buena entrevista de él en Sky News un día después de la masacre de Orlando. Se fue del plató porque el periodista no decía más que tonterías. Es un buen ejemplo de jóvenes tratando de iniciar un cambio en la sociedad.

cafébabel: Dices que estás muy interesado en la política. ¿Qué piensas del mundo, ahora en 2016?

Declan Mckenna: Creo que en este momento el mundo está loco. Hay muchas cosas de las que tener miedo. La política del miedo, por cierto, es moneda corriente. Por un lado, el mundo está loco y nos llegan muchas malas noticias, pero por otro lado, no es una razón para ser superpesimista. Por cada cosa mala, hay dos razones para creer que todavía hay esperanza y que pueden pasar cosas increíbles. Me emociona pensar en el futuro porque sé que las cosas irán mejor y que la gente comienza a interesarse por lo importante (Ríe). Soy un optimista incorregible.

cafébabel: Cambiemos a un tema más específico, ¿qué opinas del Brexit?

Declan McKenna: No pude votar por ser menor de edad, pero si hubiera podido, habría votado Remain [la opción de quedarse en la UE, ndlr]. Tras ver el resultado que salió, tengo la impresión de que la generación más mayor fue quien ha elegido el destino de la más joven. Es un tanto extraño porque da una definición bastante mala del futuro ¿no? La gente mayor toma una decisión sobre algo que puede que no vivan. La brecha entre las generaciones es evidente. Pero bueno, es así. No es el fin del mundo pero sí un cambio enorme. Incluso para mí, me va a complicar la vida, por los cambios etc. Pero repito, podemos ver el lado bueno de las cosas. Mucha gente está indignada con la situación e incluso algunos lo lamentan. Puede acabar siendo muy interesante.

cafébabel: ¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste?

Declan McKenna: No me acuerdo bien. Tenía que tocar en Glastonbury ese mismo día. Así que entonces el día anterior dormí en el hotel y me acosté con la sólida convicción de que se quedaría en la UE. Luego me levanté y vi el feo careto de Nigel Farage, feliz, que anunciaba que el 51% de los votantes había marcado la casilla de Salir. Fue horrible. No me lo podía creer. Evidentemente estaba enfadado. Me acuerdo de trayecto en bus hasta el concierto. Todo el mundo tenía la misma palabra en la boca: "Jodeeeer" Fue realmente una mierda. Pero bueno ¿que podías hacer? Buscar el lado bueno de las cosas, ¿no?

Declan McKenna - "Brazil"

___

Escuchar : Stains de Declan McKenna (Because Music/2016)