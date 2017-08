El mapa friendly de Vilna: a favor del arcoíris

Cafébabel: Se dice que Letonia, Lituania y Polonia son los tres peores países en Europa en el que ser homosexual ¿Cómo es ser gay en la Lituania de 2017?

Romas Zabarauskas: Es difícil. Me considero afortunado a la vez que privilegiado. Tengo una familia y unos compañeros de trabajo muy tolerantes, no me enfrento a la homofobia en mi día a día y me siento seguro cuando voy de la mano con mi novio por el centro de la ciudad. Sin embargo he escuchado más historias. Conozco a un chico adolescente que recibió una paliza de sus padres fuera de su casa por ser gay. Y conozco a varias parejas de lesbianas que crían a su hijo juntas. La vida nunca es o blanca o negra, pero sí que necesitamos cambiar la legislación y el sistema educativo para que todos puedan tener las mismas oportunidades.

Cafébabel: Vilna acaba de respaldar el mapa FriendlyVilnius que tú has creado. ¿Qué cambios has observado en la comunidad LGBTQ de la ciudad estos últimos cinco años?

Romas Zabarauskas: Siempre digo que, en Lituania, las cosas están cambiando a mejor y a peor al mismo tiempo. A mejor porque contamos cada vez con más visibilidad y apoyo, lo que es genial. A peor porque todavía existen leyes homofóbicas y transfóbicas y falta de educación, lo que parece permanecer igual. Que la ciudad haya reconocido mi trabajo es genial, y creo que representa los verdaderos valores de Vilna.

Cafébabel: Cuando fuiste por primera vez a los comercios de la ciudad para preguntar si aceptarían las pegatinas de arcoíris, ¿cómo reaccionaron?

Romas Zabarauskas: Una de las cadenas de cafeterías más populares tuvo tanto miedo que hizo su propia pegatina (que solo han tenido durante una semana), porque dicen que están abiertos para todos. Pero si eres tan abierto, ¿por qué te da miedo un arcoíris? Pero al mismo tiempo, hemos recibido un gran apoyo por parte de comercios que estaban encantados de declarar a favor de la comunidad LGBT+. He descubierto que muchos dueños de los negocios pequeños son gente progresista que está encantada de ayudar y de mejorar nuestra sociedad.

Cafébabel: FriendlyVilnius no solo recomienda lugares abiertos para la comunidad LGBTQ, sino también accesible para sillas de ruedas, veganos y mascotas. ¿A qué se debe esta combinación?

Romas Zabarauskas: Pensamos que el proyecto tendría más sentido así. Después de todo, todos los comercios en Lituania deben ser aptos para la comunidad LGBTQ por ley… Queríamos incluir más categorías, para educar a los negocios con la ayuda de nuestros socios y animarlos a ser también más accesibles y adaptados a las diferentes dietas que existen

Cafébabel: Se te conoce públicamente como realizador de cine gay ¿Esta honestidad te daña de alguna forma?

Romas Zabarauskas: Creo que sí porque mi trabajo artístico empezó a atraer público y crítica. Cuando publiqué que era gay en Lituania, no había muchas personas que lo fueran abiertamente. He aparecido en varios programas de televisión donde he dado entrevistas sobre mi historia personal. Ahora hay muchas personas que pueden ocupar ese lugar y yo me puedo dedicar a mi arte.

La última película de Romas Zabarauskas YOU CAN'T ESCAPE LITHUANIA acaba de salir en DVD/VOD (vídeo a la carta) en EE.UU, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Suiza y Bélgica.

Cafébabel: Estonia ha aprobado las uniones entre personas del mismo sexo estos últimos años, ¿crees que esto pasará en Lituania pronto?

Romas Zabarauskas: No lo creo, los políticos de Lituania son en su mayoría homófobos o bien unos cobardes hipócritas.

Cafébabel: ¿Cuáles son los problemas más urgentes de solventar en Lituania según tú?

Romas Zabarauskas: La legalización del matrimonio y la adopción entre parejas homosexuales, mejorar la legislación sobre las personas transexuales, asegurar una educación congruente en los colegios, cambiar la ley que "protege a los menores", y asegurar que las leyes contra los delitos raciales se lleven a la práctica (ahora son solo tinta en papel).

Cafébabel: ¿Ha interferido alguna vez la ley en tu trabajo?

Romas Zabarauskas: Creo que nunca han censurado mi trabajo de temática homosexual por temor a la atención que pueda concentrar. Por desgracia, no todos tienen tanta suerte. Es una pena que un libro infantil que incluye la historia de amor entre dos personas del mismo sexo, Amber Heart, haya tenido que dejar de distribuirse por esta ley [La ley antipropaganda, ndlr]. Es una verdadera vergüenza que una ley así exista en la Unión Europea.

