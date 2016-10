España: El voto socialista de la discordia

"Respeto"- El País, España

Los socialistas lo han intentado todo, subraya El País, que aplaude la decisión del partido: "Para cualquier socialista, abstenerse ante un Mariano Rajoy que no ha hecho nada para merecerlo, ha tenido que ser una decisión dolorosa. Por eso, esta acción merece un respeto y hay que condenar cualquier gesto que la presente como una concesión hecha al Partido Popular (PP) o incluso como una traición a los ideales del PSOE. (...) Es evidente que el clima de tensión y drama de estos últimos días se podía haber evitado si los socialistas, allá por diciembre e incluso a más tardar en junio, hubieran aceptado sus malos resultados electorales y hubiesen hecho lo propio. Acaban de mostrar una vez más que tienen más sentido de Estado que los miembros del PP, a pesar de la retórica patriótica de estos últimos (...) Ahora los socialistas deben comenzar su política de oposición y convertirse en una verdadera alternativa de gobierno". (24/10/2016)

"Más vale tarde que nunca"- Frankfurter Rundschau, Alemania

Los socialistas españoles no han hecho la buena elección, pero era la única decisión razonable que existía, remarca el diario alemán Frankfurter Rundschau: "Los socialistas no pueden proponer ninguna alternativa a Rajoy. Por eso tienen razón al dejar gobernar a la derecha aunque se hayan equivocado de lleno y hayan perjudicado a su país (...) En vez de intercambiar su abstención por una sustitución de Rajoy por un candidato cuya figura no esté enturbiada por la corrupción, el jefe del PSOE, Pedro Sánchez todavía creía posible formar otro Gobierno tras las elecciones anticipadas de junio. Y ha fallado. Ha sido necesaria una revolución interna para echar a Sánchez del poder y para que el PSOE recobre la razón. Si es Rajoy quien gobierna y no otro partido, es en parte culpa del PSOE. Es mejor actuar tarde que hacerlo pronto y mal". (24/10/2016)

"Aquí llega Podemos" -Libération, Francia

Ya que los socialistas comparten con los conservadores la misma causa, Podemos es la única alternativa de izquierda que queda para los españoles, piensa Libération: "La respuesta positiva a esta elección tan difícil conducirá al primer acuerdo entre formaciones de derecha e izquierda. Y esto, en un país que aún arrastra un 'espirítu de barricada' heredado de la Guerra Civil (1936-1939). La mayoría de los 194.000 afiliados al PSOE (entre los que se identifica Pedro Sánchez, expulsado a principios de octubre) sigue en contra de una derecha que asocia con el franquismo. A partir de ahora, el PSOE arrastrará la reputación de haber "pactado con el enemigo", tal y como dice un cronista de la Cadena Ser. Este cambio de rumbo histórico, en un momento de hundimiento para la formación, (en junio obtuvo sus peores resultados, 85 diputados), no privilegia a otro que a Podemos". (24/10/2016).

