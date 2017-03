FreeDeniz: detenido en Turquía el periodista alemán Yücel

NZZ: Erdogan quiere poner a Berlín bajo presión; Suiza

Según el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, lo que Recep Erdogan pretende con la detención del periodista Deniz Yücel es provocar a Alemania: "Ya sea por la furia desencadenada a raíz de la resolución sobre Armenia que se tomó en el Bundestag [órgano federal alemán, ndlr] o por las solicitudes de asilo de los diplomáticos turcos tras el intento del golpe de Estado el pasado verano o por las recientes acusaciones de espionaje al grupo islámico Ditib; apenas se oye acerca de aquella 'colaboración basada en la confianza' que iba a surgir hace un año gracias al diálogo entre el Gobierno alemán y turco. Es evidente que, ante un panorama así, Erdogan aprovecha cualquier situación para poner a Berlín bajo presión. Prueba de ello son sus constantes amenazas de anular el paquete de medidas para los refugiados que se pactó entre Turquía y la Unión Europea (UE). El presidente ha dicho que la liberación de Yücel puede negociarse, pero esta tendrá que esperar hasta la anunciada visita de Erdogan a Alemania, donde quiere hacer propaganda ante sus ciudadanos del cambio constitucional que tiene en mente. (Artículo del 1. de marzo 2017)

Avgi: Yücel es el rehén de Ankara; Grecia

Avgi también habla de un intento de extorsión que, de acuerdo con el periódico griego, no se ha calculado bien: "La detención de Yücel no solo ha sido otro intento más por amordazar a la prensa turca, lo que ya se ha convertido en el pan de cada día. Al mismo tiempo se trata de un ataque directo a Berlín. Seguramente Erdogan quiera utilizar a Yücel como rehén para poder hacer una campaña oficial de su referéndum frente a la gran comunidad turca en Alemania. Sin embargo, Alemania también se encuentra en plena campaña electoral, por lo que ceder ante el presidente turco podría ser un duro golpe. Por su parte, Erdogan no solo necesita un sí en su referéndum, sino también el apoyo alemán para hacer frente a la economía afectada de su país. Pero no perdonarán a Erdogan por este secuestro, aun cuando este conflicto acabe teniendo un final feliz". (Artículo del 1. de marzo 2017)

Český rozhlas: Alemania debe mostrarse firme; República Checa

La radio praguense Český rozhlas recalca que el de Yücel no es un caso excepcional: "Desde el supuesto golpe de estado en Turquía, 170 medios han cerrado y 162 periodistas han sido encarcelados. Entre ellos se encuentra Yücel, el redactor del periódico Die Welt. Cumhuriyet es el único periódico independiente que aún se defiende frente a los constantes ataques. El redactor jefe y diez de sus redactores estuvieron detenidos durante cien días. Estas son las consecuencias de la continuada represión en Turquía. En los próximos días el presidente Erdogan quiere viajar a Alemania para promocionar su referéndum mediante un acto público. Según una encuesta realizada este fin de semana, el 77 % de los alemanes no quieren que esto ocurra. El gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto oficialmente. El líder verde alemán, de origent turco, Cem Özdemir sí que ha dejado claro qué es lo que opina: Erdogan atentaría contra la democracia alemana con su aparición". (Artículo del 28. de febrero de 2017)

Handelsblatt: Merkel no debe formar parte de esta guerra dialéctica; Alemania

El Handelsblatt muestra su preocupación por la relación entre Alemania y Turquía, por lo que le exige a Berlín que entable diálogo con Ankara lo antes posible: "El presidente turco Erdogan todavía no ha dicho nada respecto al encarcelamiento de Yücel; al contrario que la canciller Merkel, quien al hacerlo mostró una vehemencia impropia de ella. Parece que la diplomacia se ha esfumado y Erdogan tiene a la canciller justo donde la quiere: en plena guerra dialéctica. Si ella continúa formando parte, la relación entre Turquía y Europa se verá gravemente afectada. Se corre el peligro de que Turquía, país miembro de la OTAN, cambie de rumbo. Merkel se encuentra en plena campaña electoral: no le queda otra alternativa más que condenar el encarcelamiento. Pero tiene que recurrir de nuevo al diálogo, por muy difícil que le resulte".

__

30 países, 300 medios, 1 revista. La revista euro|topics presenta los temas que afectan a Europa y refleja la diversidad de opiniones, de ideas y estados de ánimo del continente.