Garbage: "Europa ha aprendido a ser tolerante por necesidad"

Cuando la banda de rock estadounidense-escocesa Garbage lanzó su primer álbum en 1995, uno de los Clinton estaba en la Casa Blanca. Ahora, durante su gira europea de Strange Little Birds, su último álbum, la historia no va a repetirse. Hablamos con dos de sus miembros de política, música independiente y James Bond unas horas antes de que Estados Unidos se decantara por Donald Trump.

cafébabel: ¿Qué os parece París?

Steve Marker: Hemos estado ya muchas veces, pero para nosotros siempre un gran lugar al que venir. Es asombroso caminar por sus calles.

Duke Erikson: ¡Sobre todo deambular por ahí!

cafébabel: ¿Cómo os ha acogido el público francés en comparación con el estadounidense o el de otras partes del mundo?

Steve Marker: Realmente nunca me he dado cuenta de si hay alguna gran diferencia entre los tipos de público o entre países diferentes. Hay días en los que la gente tiene más energía que otros, pero realmente los franceses son geniales, tanto como los holandeses o los ingleses.

Duke Erikson: Creo que sí hay ciertas diferencias en la atmósfera que se crea. En Alemania parecen analizarte un poco más, aunque estén entusiasmados. En Francia es más apasionado, y en España es aún más. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Steve, que la diferencia es muy pequeña. Todo el mundo responde a la música, especialmente a la música en vivo, casi de la misma manera.

cafébabel: Además de París, ¿hay alguna otra ciudad europea a la que le tengáis especial cariño?

Duke Erikson: Me encanta estar en Europa en general. Me encanta la sensación de estar en un lugar con una historia mucho más profunda que Estados Unidos. Nuestro país es muy joven, y eso se siente. Aquí es como si fueras parte de algo que transmite mucho respeto.

Steve Marker: Creo que hay un mayor sentido de la tolerancia, de muchas maneras, especialmente ahora,

Duke Erikson: Ahora mismo se podría decir que en cualquier parte del mundo hay mucha más tolerancia de la que hay en nuestro país.

Steve Marker: Da miedo el lugar de donde venimos. No sé lo que está pasando. Se suponía que debíamos avanzar, no retroceder.

cafébabel: El estado del que venís, Wisconsin, ¿es tradicionalmente republicano o demócrata?

Duke Erikson: Venimos de Madison, una ciudad muy liberal dentro de un estado bastante conservador. Pero este año, no lo sé. Va de un lado para otro.

Steve Marker: Bueno, tuvimos a Scott Walker, este tirano de la derecha, que llegó al poder sin saber cómo hace un par de años. Un hombre horrible, casi un precursor de Donald Trump. Pero yo vivo en Colorado, un estado típicamente conservador y republicano que ahora se balancea hacia los demócratas.

cafébabel: ¿Por qué sentís que hay un mayor sentido de la tolerancia en Europa?

Steve Marker: Dejando de lado algunos ejemplos llamativos de la historia europea, creo que mucha gente ha estado abarrotada en un área muy pequeña durante miles de años y han tenido que aprender a llevarse bien con los demás. Eso es lo que quiero decir con tolerancia: respetar a sus vecinos por necesidad. Parece haberse alcanzado un consenso razonable, por lo general. Los estadounidenses lo que quieren hacer es decirle a sus vecinos qué deben hacer.

Duke Erikson: Están apareciendo muchas divisiones en Francia, en Alemania y en Inglaterra, al igual que en Estados Unidos. Cualquier político puede jugar con ese miedo y obtener un montón de notoriedad y atención.

cafébabel: A principios de año, a la cantante Lily Allen se le criticó mucho en Twitter por sus opiniones políticas. ¿Habéis recibido alguna vez críticas similares en las redes sociales?

Steve Marker: A Shirley [Manson, cantante principal de Garbage, Ed.] sí le ocurre en Twitter. Cada vez que dice algo contra Trump, hay un ejército de idiotas que aparecen. ¡Y ni siquiera somos tan famosos!

Duke Erikson: Me sorprende mucho que alguien que vota a Trump también lea los tweets de Shirley. ¿Quiénes son los que siguen a Garbage y votan a Donald Trump? ¡No lo entiendo!

El single 'Empty', de Strange Little Birds, el último disco de Garbage

cafébabel: Hablemos de vuestro último álbum, Strange Little Birds, y del hecho de que se haya lanzado de forma independiente. ¿Afecta este camino al proceso creativo?

Duke Erikson: Creo que una razón por la que nos tomamos ese largo descanso [de 2005 a 2012] fue nuestra desilusión con el negocio de la música. Ya no era divertido. Sentíamos presión desde afuera para hacer cierto tipo de música, y no sentíamos tener el control de nuestras carreras o incluso de la música que estábamos haciendo. Hacerlo todo nosotros mismos nos ha venido muy bien. Se ha quitado mucha presión en el estudio ya que nadie entra constantemente a ver cómo vamos haciéndolo, lo cual es una sensación horrible. Esto conlleva un poco más de responsabilidad, claro. A veces tenemos que lidiar también con la parte financiera, algo en lo que no somos tan buenos.

Steve Marker: No puedo pensar en ninguna razón por la que nos gustaría volver. El negocio ha cambiado muchísimo desde que empezamos. Tuvimos suerte de salir adelante en el momento en que lo hicimos, cuando el negocio de la música aún funcionaba muy bien, pero empezó a desmoronarse y la gente comenzó a ser negativa porque no les estábamos haciendo ganar suficiente dinero. Una mierda. Si estuviéramos empezando ahora seríamos como todos los demás, una de esas 10 millones de bandas en Internet a las que es difícil de encontrar.

cafébabel: Habéis dicho que el nuevo álbum tiene un toque muy "romántico", pero también hay un elemento de "oscuridad". ¿Es difícil reconciliar esas dos ideas?

Duke Erikson: No creo que hagamos algo tan diferente de lo que siempre hemos tratado de hacer: algo con profundidad, que no tenga miedo a combinar diferentes géneros musicales y diferentes estados de ánimo. Lo vemos como parte de la experiencia humana. Creo que logramos hacerlo con más éxito en este disco, porque cuando empezamos todos parecíamos ir en la misma dirección. Y por suerte mantuvimos eso a lo largo de todo el proceso de grabación. Se hizo un disco más fuerte y más agradable.

cafébabel: De aquí a que acabe el año estaréis de gira. ¿Qué pasará luego?

Steve Marker: Estuvimos hablando el otro día sobre lo importante que es no tomarse ahora mismo un descanso. Uno está cansado al final de un viaje, pero también tiene una cierta cantidad de energía y de ímpetu, y tomarnos seis meses para ir a sentarnos en una playa no sería muy efectivo. Ya estamos hablando de más grabaciones y de una gira para el año que viene.

Duke Erikson: Lo bueno del ciclo es que cuando uno termina de grabar quiere salir de gira, y cuando termina el viaje no puede esperar para volver al estudio. Uno parece alimentar al otro.

El tema de Garbage para The World is Not Enough (1999)

cafébabel: Una última pregunta. No podemos tener una entrevista con Garbage sin hablar de James Bond. ¿Qué pensáis de las canciones que llegaron después de "The World is Not Enough" [compuesta por ellos, Ed]?

Duke Erikson: No son tan buenas [risas].

Steve Marker: Adele hizo un buen trabajo con Skyfall.

Duke Erikson: Sí, tenía elementos del clásico Bond, pero también era muy moderno.

Steve Marker: Se habla de la industria musical como si estuviera formada por un montón de idiotas pero la industria cinematográfica es mil veces peor. Me acuerdo de lo mucho que nos costó hacer la canción, de cuánto cambiaron la mezcla... había tantas reglas. Adele hizo un buen trabajo. Sonaba a ella.