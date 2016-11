Guía para principiantes: el referéndum húngaro sobre los refugiados

[OPINIÓN] Si no has seguido de cerca el referéndum sobre los refugiados que se va a celebrar en Hungría el próximo dos de octubre, te has perdido mucho. Mientras que el Gobierno húngaro ha estado preguntando a los ciudadanos si saben ciertas cosas, el ex primer ministro ha creado una lista de reproducción. Y el Partido del Perro de Dos Colas, ¿qué ha hecho en el entretanto?