¿Ha superado lo peor la Unión Europea?

La Stampa (Italia): Bruselas se beneficia del efecto Macron

El periódico La Stampa se alegra de que la UE haya salido claramente ganando con la incorporación de Emmanuel Macron a la unión: "Rapidez, concreción y unidad. Ayer, en la reunión del Consejo, la UE ha mostrado cualidades que se echaban de menos. Seguramente haya que agradecérselo al efecto Macron, el nuevo presidente francés, quien fue la estrella del encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno, donde se inauguró como presidente. De hecho, en esta cumbre se han llegado a resoluciones concretas en el ámbito de la defensa y de la lucha contra el terrorismo. Más aún, sin que hubiese de por medio las habituales desavenencias, que rara vez faltan y que suponen una gran carga. Y sin los retrasos habituales. La reunión de ayer finalizó incluso una hora antes de lo previsto".

De Volkskrant (Países Bajos): ¿Ha llegado el salvador?

Todavía está por ver si la fama anticipada de Macron tiene su justificación, comenta el periódico holandés De Volkskrant: "El Presidente francés avanza por la alfombra roja con paso tranquilo, pero decidido. Es evidente: el salvador ha llegado. Sin embargo, el éxito de Macron depende de lo que haga en Francia. Alemania quiere que acabe con las tensiones del país, que lleve a cabo una reforma laboral y que reduzca la deuda pública. Si no lo logra, el abrazo de Angela podría convertirse en una estrangulación y el ánimo en Europa podría cambiar de nuevo rápidamente".

Tvnet (Letonia): Europa se ha vuelto más valiente

Un año después del referéndum del Brexit, la UE se ha tranquilizado, concluye el portal en línea Tvnet: "Desde su fundación, en Europa no había reinado tal pánico como el que se desencadenó hace un año. Fue el resultado del referéndum del Brexit, crecía con el paso de los meses y alcanzó su cumbre con la victoria de Donald Trump. Ahora, en cambio, tras mes y medio de pausa, ha disminuido. ¿Se ha recobrado lo perdido? ¿Fue solo una agitación pasajera que se calmó tras unos meses? Es posible que no sea tanto la tendencia general la que ha cambiado, sino la actitud de los europeos. Al fin y al cabo, no es ningún misterio que la victoria se acepta mejor cuando no se tiene miedo. Europa ya no tiene miedo".

Die Presse (Austria): Un enorme edificio en obras

El periódico Die Presse considera que la confianza en Bruselas es desmesurada: "El sentimiento que reina en Bruselas lo conoce todo aquel que ha salido indemne de un accidente: un alivio generalizado de los pies a la cabeza. La paradoja es que la situación actual de la UE no puede compararse con un accidente, sino con un enorme edificio en obras. La migración, la lucha contra el terrorismo, el respeto de los principios del Estado de Derecho en el este de la UE, la distribución de los refugiados... Habría que subsanar en seguida todas estas grietas. Europa está viviendo en subjuntivo y está extasiada con todas las posibilidades que ofrece el Brexit, el triunfo electoral de Emmanuel Macron en Francia y la inminente reelección de Angela Merkel en Alemania. Si estas oportunidades realmente acabarán aprovechándose, es harina de otro costal".

__

30 países, 300 medios, 1 revista. La revista euro|topics presenta los temas que afectan a Europa y refleja la diversidad de opiniones, de ideas y estados de ánimo del continente.