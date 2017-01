La marcha de las mujeres, un canto a la dignidad

Ayer sábado, miles de personas salieron a las calles de Washington para mostrar su descontento con la investidura del Presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, no estaban solas. En Europa, cientos de miles de mujeres y hombres compartieron con ellos su rechazo. De Londres a Lituania. Estos son algunos de los rostros de la jornada.

Laura, 20 (París)

"La protesta en sí misma no cambiará mucho las cosas. Pero es importante que los activistas de todo el mundo sepan que no están solos. Si las feministas americanas ven cuánta gente les apoya en Francia, les motivará a continuar luchando por sus derechos. Solidaridad, eso es lo que mostramos estando aquí".

Hannah, 22 (Barcelona)

"Estoy aquí para protestar contra aquellos que amenazan mis derechos y los de aquellos a quienes quiero. No podrán con nosotros".

Erdost, 25 (Budapest)

"Sé lo que es vivir en Hungría y no tener la piel blanca. Por eso estoy aquí, para mostrar solidaridad con todas las mujeres del mundo. Espero que la marcha sensibilice a la gente y haga que se preste más atención a estas cosas".

Chandni, 24 (Hamburgo)

"Estoy aquí porque no estoy contenta con la elección de Trump para los próximos cuatro años, si no más. Quiero aprender de todos los que están hoy aquí, sobre lo que protestan y sobre cómo puedo yo también comprometerme."

Whit, 33 (París)

"Trump representa la misoginia que existe en el mundo entero. Necesitamos asegurarnos de que estamos al lado de nuestra gente, parejas y mujeres. Lo más importante es que haya igualdad para todos, y justo ahora estamos volviendo atrás y eso es aterrador. Quiero aportar mi granito de arena para seguir mejorando. Mostrar que nos preocupamos, despertar conciencia, apoyar a mi mujer, amigos y país tal y como me gustaría que fueran las cosas".

Imogen, 24 (Barcelona)

"Estoy aquí porque tenemos que trabajar juntos. Espero que esta marcha inspire a la gente a trabajar juntos para crear un cambio de verdad."

Petra, 22 (Budapest)

"Crecí en Estados Unidos, adonde tengo pensado volver cuando me gradué en Hungría. Por eso estoy aquí, para protestar por los derechos de las mujeres, pero también por las acciones de Trump como presidente, ya que en Estados Unidos soy una mujer inmigrante. Espero que todas estas protestas que están teniendo lugar alrededor del mundo muestren que hay voces diferentes a la de Trump, y que, mientras dure su mandato, no nos reuniremos, porque éste es solo un mero período de tiempo en la Historia."

Nele, 32 (Hamburgo)

"He seguido la elección durante los últimos 18 meses con mucha preocupación, hasta que se produjo la catástrofe. Estoy aquí hoy porque es una oportunidad poder mostrar junto a los demás nuestra oposición a lo que Trump representa, algo que también se puede ver en Europa. Es a eso a lo que nos resistimos".

Laureline, 21 y Margot, 19 (París)

Margot: "Estamos aquí para mostrar que estamos al lado de las mujeres americanas, y que nos negamos a aceptar a Trump. No hemos venido sólo para hacer señales al aire".

Laureline: ¡¿Y por qué NO íbamos a estar aquí?!

Ananya, 21 (Barcelona)

"Me resisto al fascismo y creo en el poder de la gente. Ojalá no pensáramos solo en nosotros mismos".

Becca, 43 (Budapest)

"He venido aquí con mis hijos para enseñarles que debemos actuar para que el mundo sea un lugar mejor , incluso si suena algo inocente, ¡es así de simple! Justo después de la tristeza que provocó el día de investidura, es muy importante que nos digamos a nosotros mismos que hay esperanza y estamos juntos en esto".

Holly, 27 y Amer, 27 (Hamburgo)

Amer: "Soy sirio. Donald Trump quiere hacer de Rusia un aliado, y eso es algo que yo no puedo apoyar".

Holly: " Me entristecen mucho todos estos acontecimientos nacionalistas, porque el odio no es una solución. Participo para mostrar que no todo el mundo apoya a este Gobierno."