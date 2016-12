Los Babelianos del 2016

Enero: Mai-Li Bernard

En el país de Mai Li-Bernard, el silencio es oro y el vino barato embriaga. En Mortelle Vinasse, la selección oficial del festival del cómic de Angulema, retrata la crisis a la que se enfrentan tres amigas dentro de sus respectivas parejas. Mortalmente ebrias, desarrollan planes ingeniosos para eliminar a sus cónyuges.

Le la entrevista con la dibujante del humor negro y la mirada aguda.

Febrero: Erika Lust

We've known her for a long time. Born in Stockholm, Erika 'Lust' Hallqvist has spent her career re-inventing pornography; trying to show another, more feminist, side of sex through her films and books. "Love, not porno," to use her own words. This year the Swedish writer and director presentend her short film series, X Confessions, in Berlin. Our German authors liked it a lot.

La conocemos desde hace ya un tiempo. Nacida en Estocolmo, Erika 'Lust' Hallqvist ha pasado su carrera reinventando la pornografía; tratando así de enseñar a través de sus películas y libros, el lado feminista del sexo. "Amor, no porno", así es como ella lo define. Este año, la escritora y directora sueca presentó en Berlín su serie de cortometrajes, X Confessions. A nuestras editoras alemanas les gustó un montón.

Nuestro artículo sobre Erika.

Marzo: Martin Besson

A los 18 años, Martin tuvo un sueño. Haría visible lo que siempre había permanecido invisible. Entonces, creó SANS_A, una plataforma digital en la que dar voz a aquellos sin hogar que deambulan las calles de París. Su proyecto le pone cara a la pobreza. Y nos demuestra que las grandes ideas pueden llegar de cualquier lado. De gente joven también.

Aquí la entrevista con Martin.

Abril: Birgitta Jónsdóttir

En Islandia, el Partido Pirata, liderado por Birgitta Jónsdóttir, ganó gran popularidad en las urnas cuando el escándalo de los Panama Papers destapó que el antiguo Primer Ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson's tenía cuentas en paraísos fiscales. El partido se convirtió en las elecciones generales en el cuarto partido con más representación en el Parlamento)

Aquí nuestro artículo sobre el Partido Pirata.

Mayo: Michelle Demishevich

Michelle Demishevich es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Para los medios se convirtió en "la primera mujer transexual periodista de Turquía", una etiqueta que lleva pegada en la frente. Michelle es el ejemplo de una historia de lucha repleta de sentimientos de marginación, violencia física y verbal e hipocresía por parte de la sociedad y los medios.

Nuestra artículo sobre Michelle.

Junio: Monika Brodka

A la cantante polaca Monika Brodka le gusta Varsovia y Nirvana. Tiene dos gatos y cree que visitar una iglesia es, por encima de todo, una experiencia para los sentidos. La estrella polaca lanzó este año su primer trabajo en inglés, Clashes.

Lee la entrevista con Monika Brodka.

Julio: Wided Bouchamaoui

Wided Bouchamaoui es, nada más ni nada menos, una de las mujeres más influyentes del mundo árabe. Tanto que, como presidenta de la UTICA (Unión tunecina de industria, comercio y artesanado, por sus siglas en francés), ganó el Nobel de la Paz en 2015, junto al Cuarteto para el Diálogo Nacional Tunecino, del que ella es miembro. Sin duda, una entrevista de altura.

Lee nuestra entrevista con Wided

Agosto: Alexander Zaytsev

Para estar entre los Babelianos del año no necesitas tener tu propia página de Wikipedia. Alexander Zaytsev es un diseñador gráfico y activista ucraniano que intenta cada día hacer de Kiev y de su ciudad natal, Dnipro, un lugar mejor. Desde diseñar un nuevo mapa del transporte público, a crear un tren para niños, su energía y altruismo es una inspiración para los habitantes de Ucrania y del mundo entero.

Lee aquí el artículo completo.

Septiembre Sophie Walker

Hace dieciocho meses, el Partido por la Igualdad de las Mujeres ni siquiera existía. Ahora, es una de las fuerzas políticas con mayor crecimiento en Reino Unido. Hablamos con su líder, Sophie Walker, sobre su campaña electoral en Londres, su reacción a la labor de Theresa May como primera ministra y por qué le gustaría que algún día su partido quedara obsoleto.

Nuestra entrevista con Sophie

Octubre : Agnes Obel

Ni siquiera ella sabe cómo se siente. Por eso, Agnes Obel decidió canalizar esas dudas internas en su música y tratar de definirse a sí misma como artista. Este año, la compositora danesa ha estrenado Citizens of Glass, un álbum maravilloso donde muestra que la música es algo complejo y precioso.

Lee el reportaje perfil sobre Agnes Obel.

Noviembre: Brahim Fares

Los medios cubrieron extensivamente el desmantelamiento de la Jungla de Calais en 2016. A lo que no se le dedicó tanto espacio fue al hecho de que Europa debe ocuparse de todas aquellas personas que han muerto lejos de su hogar. Conocimos a Brahim Fares, el director de la funeraria Bab El Jenna, la única funeraria musulmana en las inmediaciones de la Jungla.

Aquí puedes leer nuestro artículo sobre Brahim.

Diciembre: Capitán Europa

El Capitán Europa, también conocido como el gran "Superhéroe europeo", ha decidido quitarse la capa y las mallas para siempre después de siete años. Hablamos con el hombre que un día quiso salvar el Viejo Continente de sus demonios internos.

Nuestro artículo sobre El Capitán Europa.