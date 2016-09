Luces y sombras del fin del roaming en 2017

Buenos y malos clientes- Tagesschau, Alemania

Al suprimir los recargos por itinerancia de datos, la Comisión Europea está restringiendo más de la cuenta la libertad a la hora de llamar por teléfono, critica enérgicamente el diario tagesschau.de: "Si creemos a la Comisión Europea, la medida entrará en vigor a partir del verano del 2017: los recargos por itinerancia de datos solo se suprimirán si los clientes no abusamos de esta nueva libertad, dejando a los operadores de telefonía la tarea de juzgar si es o no el caso. [...] En lugar de emitir una factura de teléfono, las empresas de telecomunicaciones clasificarán a sus clientes distinguiendo entre buenos y malos 'itinerantes'. Y todo ello con la bendición de la Comisión. El colmo es que en caso de duda seremos los clientes los que tendremos que justificar por qué hemos estado viajando más de lo habitual dentro de la UE. Con esta medida, la Comisión está prometiendo suprimir la itinerancia, pero lo que en realidad está haciendo es violar el principio de una Europa sin fronteras, según el cual, aplicado a la telefonía móvil, no estamos ligados a una ubicación geográfica específica y, mucho menos, conectados a un vínculo tan trivial como las tarifas de telefonía y las ganancias de las empresas de telecomunicaciones". (21/09/2016)

Las grandes perjudicadas son las empresas de telecomunicación- L'Echo, Bélgica.

El periódico belga L'Echo recoge que, con la renuncia a restringir a 90 días por año la itinerancia gratuita, la Comisión Europea deja en la estacada a los operadores de telefonía móvil: "La medida es beneficiosa para particulares y empresas si tenemos en cuenta el principio de libre circulación por los países de la Unión. Sin embargo, puede salirle cara a los operadores de telecomunicaciones, sometidos ya de por sí a una fuerte competencia en el mercado europeo. […] ¿Quién se quejará por no pagar las tarifas de itinerancia? Casi nadie. Al respecto, la Comisión -veleta, pero prudente- ha terminado por elegir el interés de la mayoría. Como contrapartida, otorga a los operadores el derecho a penalizar los abusos y a imponer, si se da el caso, tarifas adicionales. Un consuelo menor ya que, en la práctica, la persecución de los abusos resultará compleja dado que el procedimiento es confuso y está mal definido. Sin lugar a dudas, las grandes perdedoras en este asunto son las empresas de telecomunicación". (22/09/2016)

"Nos sigue quedando WhatsApp"- Der Standard, Austria

El periódico liberal de izquierdas austriaco Der Standard señala que los operadores de telefonía no podrán mantener unos recargos por itinerancia de datos que, hoy por hoy, ya no tienen razón de ser: "Hay una generación que ha sido testigo de cómo llamar desde el fijo a otro país de la Unión Europea le ha costado un euro por minuto (y bastante más si lo hace desde un móvil), algo que hoy en día haría saltar de miedo a nuestros jóvenes -independientemente del hecho de que ellos prefieran comunicarse vía WhatsApp en vez de llamar por teléfono. El mercado y la competencia entre operadores ha acabado con este tipo de estafa. Es justo ahora cuando se debe volver a sacar el tema de la supresión total de los recargos por itinerancia de datos. Los responsables políticos lo han prometido para el 2017. Pero ahora resulta que hay una nota a pie de página de la que no se habla tanto. Se llama "uso justo". Hasta hace poco, las empresas nacionales de telecomunicaciones se han embolsado grandes sumas de dinero gracias a las elevadísimas tarifas de itinerania, por lo que ahoa se niegan a renunciar a ellas. Con esta letra pequeña, la Comisión se ha puesto de su lado, pero no le va a servir de nada: las tarifas de itinerancia forman ya parte del pasado". (22/09/2016)

