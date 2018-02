Meet My Hood: el Barrio Latino, en París

El Barrio Latino se encuentra a lo largo de la rive gauche del Sena, entre dos distritos. Además de miles turistas de todo el mundo, también puedes encontrar muchísimos jóvenes atraídos por su animación y oferta cultural. Aquí están las sedes de algunos de los institutos franceses más prestigiosos del mundo como La Escuela de Bellas Artes, o el Collège de France. Pero sin duda, el lugar por excelencia es la Sorbona, núcleo de la vida estudiantil y universidad más antigua de Francia. En esta cuna del saber Alexandra ha realizado durante 11 meses su Voluntariado Europeo, en el marco de Erasmus Plus. Esta joven ucraniana de 26 años es estudiante de relaciones internacionales y ha trabajado para la Association Pavillonaise pour la Jeunesse et la Culture donde se ocupa de organizar actividades extraescolares para niños y adolescentes. Ha elegido París "no solo por el idioma, sino sobre todo por su atmósfera viva y creativa, tal y como se respira de las calles del Barrio Latino".

Midnight in Paris

"Solemos quedar aquí todos los voluntarios. Nuestro punto de encuentro es la estatua de Saint Michel. Es muy accesible por todos gracias a la estación de RER". Las plazas están llenas de gente a todas horas, tanto por el día como por la noche. Estudiantes y profesores se reúnen en los famosos bistrots parisinos para hacer una pausa y merodean curiosos entre los puestos de libros que se encuentran a lo largo de las estrechas calles. Aquí, los deliciosos olores de la cocina francesa se mezclan con los olores más condimentados de la cocina asiática, griega y marroquí. La denominación de "latino" proviene de la época medieval, ya que era en este barrio donde vivían los eruditos que hablabana latín. De ahí el nombre".

Quedamos con Alexandra en el Café La Terrasse, al lado de una de las entradas del Jardin du Luxembourg. "Desde que estoy aquí lo he convertido en mi lugar preferido para leer, pasear o disfrutar de los días de sol. También vengo sola, me encanta sentarme enfrente del lago entre las flores". Nos encontramos muy cerca del núcleo original del Barrio Latino, más conocido como Abbaye Sainte-Geneviève, nombrada así en honor a Santa Genoveva, la patrona de la ciudad. "Para mí, el verdadero corazón del barrio es en realidad la Plaza de la Sorbona", cuenta Alexandra con ojos soñadores. A lo que añade: "Me gustan sus fuentes y cafés tan típicos. Es un área peatonal tranquila que se sitúa en el Boulevard Saint Michel: una de las cosas que me maravilla es pensar que en los años de las revoluciones estudiantiles este sitio ha sido uno de los más turbulentos de la revolución francesa de mayo del 68".

Lo que dicen los vecinos

Uno se siente inspirado por tanta cultura. Por esta razón, Isabelle ha decidido abrir su propia librería L'Emoi des Mots en la calle Descartes: "Es el deseo de una vida hecho realidad"- afirma la librera- "Propongo encuentros con escritores, presentaciones y talleres para que acudan estudiantes, familiares y turistas. Todos ellos atraídos por la historia del barrio. Vamos que si pasas por aquí te entran unas ganas locas de ponerte a leer".

En las paredes hay unas placas donde se puede leer los nombres de escritores como Zola, Hugo, Balzac o Fitzgerald, testimonios de algún modo aún vivos de su paso por el barrio. Y es que, también fueron muchas las casas que en el año 1800 y 1900 se convirtieron en refugios para pintores de fama internacional. Por eso, el Barrio Latino se presenta como una gran cuna de creatividad. Pero: ¿sigue siendo así?

"Además de alguna tienda demasiado cara hecha para los turistas- Alexandra sonríe discretamente- dar una vuelta por el barrio es como adentrarse en la película de Woody Allen Midnight in Paris, ¡parece que en cualquier momento vayas a encontrarte con un genio del pasado! Quizás, la zona se ha quedado un poco anclada en este sentimiento de nostalgia. El barrio está hecho para personas como yo, un poco vintage". Para pasar la tarde, esta voluntaria Erasmus adora ir a una librería que sólo vende libros en inglés, la Shakespeare and Co, donde sentarse, disfrutar y soñar.

Pero la vida estudiantil no está hecha solo de libros. Lo que hace que el barrio sea ruidoso y colorido son dos cosas: el ir y venir entre las creperías de la calle Moffetard y el picnic en el Sena. En esas ocasiones, prefiero poner el marcapáginas y marcharme a andar. Mis amigos y yo coincidimos en que esos dos lugares lo marcan todo". El Jardin du Luxembourg cierra sus puertas junto con el atardecer, bajo una expectacular luz anaranjada mientras Alexandra comenta: "Una vez finalizado el Servicio de Voluntariado Europeo he decidido quedarme en París. De hecho, el Barrio Latino ha sido uno de los motivos de esta decisión..."

Como escribía Heminghway: "Si tienes la suerte de haber vivido en París en tu juventud, entonces, vayas donde vayas, siempre irá contigo. Porque París es así, una fiesta". ¿Se puede entonces soñar con un mejor escenario?

¿Cuánto cuesta?

La gente

Lugares imprescindibles

-Shakespeare and Co (37 Rue de la Bûcherie): una librería con una atmósfera mágica, con libros inglés.

-Salón de Té de la Gran Mezquita de París (39 rue Geoffrey Saint-Hilaire): un lugar maravilloso donde se puede tomar un té caliente por dos euros o también dulces con miel. Recomendado después de visitar la Gran Mezquita.

-Café Laterrasse (145 Boulevard Saint-Michel): un café donde tomar algo después de un paseo por los Jardines de Luxemburgo.

-Académie de la Bière (88Bis Boulevard de Port-Royal): pub para los mejores platos de mejillones con patatas fritas. Buenos precios y una buena selección de cervezas.

-College des Irlandais (65 de la rue du Cardinal Lemoine): su patio interior es una joya para leer en verano

-L'emoi des mots (25 rue Descartes): pequeña librería donde puedes encontrar libros curiosos y alternativos para sentirse como en casa en los sofás de Isabelle.

-DOSE (73 Rue Mouffetard): Café con patio cubierto. Puedes trabajar con mientras tomas un té.

Cortile Brayer (22 rue Monsieur le Prince): aquí ha vivido el pintor Yves Brayer. En su patio hay estatuas.

-Au P'tit Grec (68 Rue Mouffetard): crepes como nunca antes los habíais probado. Mejor ir sin haber comido, porque sino no podréis acabarlas...

Este artículo forma parte del proyecto de cafébabel Meet My Hood, que tiene como objetivo dar a conocer y descubrir los barrios de las principales ciudades europeas. ¡Si quieres mostrar tu barrio escríbenos!

Este artículo se ha realizado con la colaboración de la Fundación Hippocrène.