Porno: estas son las fantasías de los europeos

En su informe anual, la conocida página web de contenido adulto Pornhub presenta un análisis muy detallado del tráfico y de los contenidos vistos por los usuarios. Al mismo tiempo, la primera plataforma mundial de reparto de vídeos porno en tiempo real demuestra que sabe mucho sobre las fantasías de los europeos. En 2016, la página registró 23 mil millones de visitas y cerca de 92 mil millones de vídeos vistos (87,8 mil millones en 2015), es decir, 64 millones al día en todo el mundo. Un año cargado para los servidores de la plataforma que tuvieron que gestionar una circulación de datos de 99 gigabytes por segundo con el fin de responder a las numerosas demandas.

Solos tras sus pantallas, los internautas europeos no son casos aislados frente al porno. Las categorías 'anal', 'maduras', 'milf', 'lesbianas' y 'adolescentes (+18)' son las más vistas en el continente (mapa 1). Temas que, después de todo, son bastante clásicos.

Compatriotas, Milf y gigantes

Las búsquedas hechas por los internautas en Pornhub desvelan un poco más los pequeños placeres de los europeos. Una tendencia propagada sobre todo por Europa consiste en consumir porno local. Entre las numerosas consultas hechas por Pornhub, las búsquedas más populares están relacionadas con el idioma de su país o con sus compatriotas. Estas búsquedas llegan al primer puesto en casi todo el conjunto de países estudiados, como si la necesidad de entender lo que pasa prevaleciera sobre todo lo demás.

Aparte del idioma, las tres búsquedas más populares en cada país traducen los comportamientos de los europeos, del más difundido por todo el continente hasta el más específico. Las madres gozan de una gran popularidad en Pornhub como lo demuestran las búsquedas relacionadas con 'mamá', 'milf' (Mom I’d like to fuck) o incluso 'suegra'. Por el contrario, los italianos dan preferencia a consultas como 'footjob' (masturbación con los pies) y los portugueses no apartan la vista de su antigua colonia ni de los 'brasileños'. En cuanto a Malta, el tamaño tiene su importancia ya que buscan 'gigantes'.'

¿Qué quieren las mujeres?

Más sorprendente es que a veces la actualidad proporciona nuevas ideas a los usuarios de Pornhub que no perdona ni a los hombres y mujeres políticos ni a los famosos. Las palabras clave 'Boris Johnson' y 'Theresa May' se multiplicaron en la plataforma un 14 624 % y un 3423 % respectivamente al día siguiente del referéndum sobre el Brexit. Lo mismo en Italia, Maria Elena Boschi (secretaria de Estado, ndlr), Matteo Renzi y Virginia Raggi (alcaldesa de Roma, ndlr) conocieron su momento de gloria el día del referéndum constitucional.

Las mujeres no se quedan atrás. A nivel mundial, representan el 26 % de las visitas de la plataforma, una cifra que ha aumentado un 2 % respecto a 2015. En Europa, solo son el 20% en Alemania mientras que en Serbia son el 35 %. Sus puntos de interés tratan sobre todo de relaciones entre mujeres. Las palabras clave « lesbianas », « tijereta lésbica » o « trío » son las más frecuentes.

---

Fuente : Pornhub.