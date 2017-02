¿Qué piensan los europeos del "America First" de Trump? 

Hace unas semanas, el programa holandés Zondag met Lubach publicaba un vídeo en el que se le explica a Trump cómo son Los Países Bajos. En él se satiriza la historia y cultura holandesa, mientras se usa como excusa perfecta para presentar el país utilizando palabras y expresiones al nivel de las que usa el nuevo presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el vídeo se asegura que el holandés "se ha quedado con las mejores palabras. El resto de idiomas han fracasado".

A los pocos días, el vídeo ya era todo un fénomeno viral con más de 20.000.000 visitas. Se hizo famoso a una velocidad de vértigo en los Países Bajos, Europa y más allá, con una petición muy particular: "Sabemos que los Estados Unidos son lo primero, pero ¿podemos decir que los Países Bajos son segundos?".

¿Los Estados Unidos de Trump como número uno? Eso pone nervioso a cualquiera. ¿Que los Países Bajos sean el país europeo que esté en la cumbre? Eso no se puede tolerar. El resto de países europeos no iban a aceptarlo de brazos cruzados, por lo que no han tardado nada en intentar convencer a Trump de que ponga a sus respectivos países en segundo lugar.

Suiza: un montón de rusos, ni rastro de mexicanos

Tras los Países Bajos, llegó el turno del programa suizo Deville Late Night, que trató de superar a su homólogo holandés aumentando su atractivo sexual y asegurando que "nosotros (los suizos) no somos planos, como los Países Bajos, por ejemplo; esos sí que son planos, un desastre en mayúsculas". Aseguran que Suiza es mejor porque "¡es grande!". El país comparte la forma de pensar y los objetivos de Trump, porque "aquí no hay mexicanos" pero "nos encanta Rusia, por eso construimos St. Moritz, una ciudad hecha solo para rusos". También presumen de que "tratamos a nuestras mujeres de forma espantosa. Y nos encanta. Ya ves, ni siquiera pudieron votar hasta 1971, en algunas partes tampoco hasta 1990; las agarramos por los derechos sociales y no lo impidieron", anuncian.

Lituania: luchar contra Alemania era divertido

Después llegó el turno de Lituania, del canal web Laisves TV. "Somos el ombligo de Europa y el mejor país de todos. ¡Y punto!", aclaran. El narrador nos recuerda que hace 600 años, Lituania, el país más grande de Europa, acabó con los alemanes "antes de que se pusiera de moda cargarse a los alemanes asquerosos". Más tarde destruyeron "la sucia Unión Soviética" y, según ellos, lo hicieron edificio a edificio.

Alemania: Oktoberfest y cachondeo

Los alemanes también se subieron a bordo con un vídeo producido por el programa Neo Magazin Royale, presentado por el famoso humorista Jan Böhmermann. El vídeo asegura que Alemania es tan impresionante que ya tuvo en su momento una gran muralla costeada por los rusos. "Nos echamos a llorar cuando, 28 años después, David Hasselhoff echó la muralla abajo", añaden. Lo hicieron para echarse unas risas, así que, ¿qué más da? También bromean acerca del Oktoberfest anual que se celebra en Múnich: "Es el mejor festival de la cerveza que Dios haya creado. Hay pis por todas partes".

La historia acaba con la palabra "Alemania" escrita, por si acaso Trump quiere presionar el botón rojo. Se trata de una broma casera entre alemanes, ya que Böhmermann ya ha conseguido ponerse en contra al presidente de Turquía, Erdogan, tras publicar un poema satírico sobre él. De hecho, no es la primera vez que Neo Magazine Royale le responde a Trump. Durante su campaña electoral, el programa respondió con un vídeo llamado "Be German" (que se traduce como "sé alemán"), acompañado de la etiqueta #MakeGermanyGreatAgain (Haz que Alemania vuelve a ser grande otra vez).

Portugal, Bélgica y Luxemburgo también han hecho vídeos en los que presentan a sus respectivos países con la esperanza de asegurarse un segundo puesto. El vídeo de Luxemburgo alaba a su país por pagar impuestos y hace una analogía entre la primera dama y el hecho de que, según ellos, en Luxemburgo también hay una mujer immigrante que quiso dejar atrás su espantoso país natal y huyó a un país que la acogió con los brazos abiertos.

Marruecos también ha publicado un vídeo, en el que le dice a Trump que estaría cometiendo un grave error si eligiese un país Europeo debilitado por la crisis de refugiados.

Y por supuesto, España no iba a ser menos.

Trump lleva la paz a Europa

"Alemania no fue la única que se enfadó al ver el vídeo de los Países Bajos, otras naciones también estaban fuera de control", dice Böhmermann tras mostrar el vídeo alemán en su programa. Por ello, "todos los grandes programas nocturnos del mundo" han decidido unir fuerzas contra los Países Bajos. El vídeo holandés resultaba "tan gracioso que era insoportable", dice. Visto así, la única forma de vengarse es "unirse y dejar que cada país tenga la oportunidad de ganar el segundo puesto".

Gracias a Trump, Europa ha vuelto a unirse. Trabajamos para alcanzar un objetivo común: ¡lograr un respetable segundo puesto! Por ahora, todos los vídeos han utilizado un lenguaje sencillo con la lenta pronunciación que caracteriza a Trump. Hay un par de palabras y frases concisas que no paran de repetirse, como "está genial" o "te encantará".

En realidad, los países no están discutiendo por ver quién es mejor que el otro. Hay una nueva una etiqueta común: #EverySecondCounts ("cada segundo puesto es importante"), y una cuenta de twitter nueva, @itsgreateu, en la que se comparten los logros europeos alcanzados en los distintos países. Cada país utiliza su propia bandera para diferenciarse del resto.

Se ha originado una batalla interna en la cuenta oficial de Twitter, en la que los lituanos incluso aseguran que su vídeo es el más famoso de todos.

En la página everysecondcounts, podemos vislumbrar un círculo hecho de banderas sobre un fondo azul oscuro. "¿Quién quiere ser segundo?", se lee en el centro. Si se hace clic en una bandera, se abre un enlace con el vídeo de cada país. Es parecido al concurso para elegir la canción de Eurovision, pero con más gracia.