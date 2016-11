¿Qué piensan los medios europeos sobre Donald Trump?

La prensa europea no se ha quedado callada. manera extensiva a la elección de Donald Trump como Presidente de EE.UU. Algunos creen que su presidencia pueda una entablar una amistad renovada entre Washington y Moscú. Otros sienten que Europa se quedará atrapada en el medio.

"Europa podría verse desamparada e indefensa" -De Morgen, Bélgica

De Morgen advierte que una alianza entre EE. UU. y Rusia podría tener graves consecuencias para Europa: "Lo que Trump ha declarado sobre Siria confirma que el futuro presidente intentará aliarse con Putin. A Trump no le importa lo que Assad está haciéndole a su gente. Y esta mentalidad la comparte también Putin, así como todos los partidos europeos de extrema derecha que simpatizan con Moscú. Si EE. UU. forja una alianza con Rusia, nos enfrentaremos a un importante desequilibrio de poder. Además, en el caso de que Putin se dé cuenta de que tiene carta blanca, continuará con su estrategia en Ucrania y quizá la repita en Estonia y Letonia, donde le esperan muchos rusos. Si Trump hace lo que dijo que iba a hacer, es decir, nada, la frágil Europa se verá repentinamente desamparada en el escenario de la política mundial". (14/11/2016)

"Es hora de crecer en materia de seguridad y defensa"-Jutarnji List, Croacia

Según el diario Jutarnji List, es hora de que la UE se fortalezca con vistas al futuro: "Trump es incluso más desconocido ahora que antes de las elecciones. Su lado más peligroso es la imprevisibilidad. Solo el tiempo podrá decirnos si Donald quiere, y puede, realmente retirar las tropas militares del mundo ya que, hasta ahora, la industria armamentística estadounidense ha tenido comiendo de su mano a todos los presidentes norteamericanos. Pero lo que la UE debería plantearse es si nos conviene que cada uno se ocupe de sus propios asuntos, en vista del desinterés que muestra Trump por Europa, la anexión de Crimea a Rusia, las tácticas de chantaje de Erdoğan a los inmigrantes, Francia y la guerra interna en Libia y la participación de los norteamericanos y los británicos en Siria e Irak. ¿No deberíamos fortalecer económicamente a la Unión Europea y establecer de una vez por todas una Unión de Seguridad y Defensa común?" (14/11/2016)

"El bando de Putin está vendiendo la piel del oso"-Gazeta.ru, Rusia

El bando conservador en Rusia está encantado con la victoria de Trump, pero gazeta.ru cuestiona esta euforia: "La atmósfera catastrofista que existe entre los liberales debido a la victoria de Trump se contrapone con la incomprensible euforia del ala conservadora. Estos últimos creen que, por lo menos, Putin se llevará mejor con la versión norteamericana de su amigo Silvio Berlusconi. Puede que así sea. Sin embargo, Moscú seguirá teniendo problemas con la Casa Blanca a la que pronto se mudará Trump. Tanto él como todos los que fueron responsables de los componentes políticos de su campaña electoral tienen una mentalidad conservadora, al estilo Ronald Reagan. Por lo que, para seguir con el concepto de mantener la paz mediante el uso de la fuerza que tiene Reagan, Trump ya ha prometido desechar el programa de Obama para recortar los gastos militares en 500 millones de dólares". (14/11/2016)

"El nuevo gobierno estadounidense incluirá a Moscú entre sus aliados"- Star, Turquía

Según Star, la política exterior de Trump tomará una nueva dirección: "La postura de Trump hace pensar que los estados occidentales industrializados se convertirán en sus objetivos, ya que son ellos quienes están exacerbando las crisis mundiales (por ejemplo la de los refugiados) pero evitando contribuir con la financiación de las contramedidas. En poco tiempo la nueva EE. UU. estará en constante conflicto con Europa. Además, será más probable que se asocie con la Gran Bretaña del Brexit, Turquía, Israel y más tarde con Arabia Saudí. Es más, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, no encabezará la alianza contra Rusia, sino que la incluirá activamente. Si todo esto sucediera, Turquía se vería ampliamente beneficiada". 11/11/2016)

"Europa debe pagar por su propia defensa" -Pravda, Eslovaquia

Pravda afirma que la elección de Trump como presidente dará lugar a una fase de incertidumbre que forzará a Europa a demostrar más implicación en mejorar su propia seguridad: "La declaración que ha hecho Trump sobre no querer arriesgarse a ir a la guerra contra Rusia por Estonia, por ejemplo, plantea la cuestión sobre la seguridad colectiva en el contexto de la Alianza del Atlántico Norte. Por supuesto, aún no sabemos qué parte de sus declaraciones eran solamente parte de su campaña, pero lo que está claro es que estamos en el umbral de una época inestable. Debemos prepararnos para una situación en la que EE. UU. ya no nos garantizará la seguridad hasta el punto al que estamos acostumbrados. La Europa rica deberá pagar por su propia defensa. El caos en la Ucrania del este, la guerra civil en Siria y la actual crisis de los refugiados nos obligará a ser autosuficientes". (11/11/2016)

