Seis películas de la Berlinale que no te puedes perder

The dinner, de Oren Moverman

Probablemente sea uno de los mejores papeles de Richard Gere. Richard Joue Stan es un político en plena campaña electoral para ser elegido gobernador. Sin embargo, su popularidad no es precisamente del agrado de su esposa Katelyn, quien debe mantener una imagen de mujer modelo, ni de su hermano Paul, quien se siente desfavorecido desde la infancia. Es entonces cuando la estrella de la política invita a su hermano y a su cuñada a cenar. Esta velada promete ser movida. Sobre todo, porque los hijos de las dos parejas han cometido juntos un crimen atroz.

Con un dominio impecable de la narración, Oren Moverman desarrolla el argumento adaptado del best seller de Herman Koch de la misma manera que en el libro. Un aperitivo, un entrante, un plato principal, un postre y un digestivo. Un esquema que funciona muy bien en la gran pantalla, ya que permite trabajar en cada capítulo la psicología de los personajes. Stan, que era realmente antipático en el aperitivo, resulta ser conmovedor y complejo en el digestivo. Paul, que puede parecer un tipo simple y divertido cambia de repente de humor durante el plato principal. En definitiva, una mesa donde reina la tensión .

Berlinale Especial. Estreno en salas estimado para el próximo otoño.

Es war einmal in Deutschland (Érase una vez en Alemania), de Sam Garbarski

Fráncfort, 1946. David Berman es un judío superviviente de los campos de concentración. Junto con algunos amigos, que también han sobrevivido al Holocausto, piensa en la manera que les permita juntar suficiente dinero para irse de Alemania y emigrar a Estados Unidos. Vendedor excepcional y charlatán con un humor hiriente, Berman se pasea de puerta en puerta para alardear de la calidad de su ropa. Pero tras sus huellas, la oficial cazadora de nazis Sarah Simon desconfía de él.

La película trata un tema tan inexplorado como tabú: aquellos judíos que después de 1945 permanecieron en el país que los ha perseguido. Sam Garbarski adapta la novela de Michel Bergmann, Die Teilacher, inspirada en la vida del tío del autor. "Un cómico magnífico", según sus palabras. El humor mantiene un lugar central en la historia, pero nunca atenúa la situación que viven los protagonistas. Simboliza el combate interior de cada personaje que busca continuar con su vida a pesar de lo que ha tenido que aguantar. El director consigue un perfecto equilibrio entre los diálogos cómicos y la memoria de un pasado trágico, en parte gracias a una impecable dirección de sus actores.

Estreno el próximo 6 de abril en Alemania.

The party, de Sally Potter

Una cinta de 71 minutos. No es especialmente larga, pero goza de una enorme intensidad. Janet acaba de ser nombrada Ministra de Educación. Para celebrar esta nueva etapa crucial de su carrera, decide invitar a algunos amigos a una pequeña fiesta en la que nada transcurre como estaba previsto. Todo el mundo parece tener una noticia que dar o algo que ocultar. La situación se agrava por la actuación de Bill, su marido, decidido a vaciar la bodega. Poco a poco y bajo los efectos del alcohol, las lenguas se desatan, las situaciones se cruzan y comienza este particular descenso a los infiernos.

Sally Potter ha querido construir, según sus palabras, una comedia a escala humana y con una elección de blanco o negro. "Después se da paso a las emociones muy expresivas de los personajes para abrir la mente de la gente". Gracias a los intensos diálogos y a una banda sonora cautivadora, este largometraje está a la altura de grandes éxitos como Celebración, 8 mujeres o Un dios salvaje. Pero también es una comedia sumamente política, escrita durante las últimas elecciones en Gran Bretaña: "Un momento en el que la izquierda británica perdio toda su valentía y no supo decir la verdad a la gente", según Potter. Un mensaje claro, que circula de manera sutil a través de los personajes.

No se conoce la fecha de estreno.

T2 Trainspotting, de Danny Boyle

Renton, Spud, Sick Boy/Simon y Begbie dieron el golpe del siglo revendiendo una bolsa de heroína, pero Renton se dio a la fuga con la pasta. Veinte años más tarde, regresa a su Escocia natal donde en realidad nada ha cambiado, algo que incluye a sus amigos. Begbie conserva su apetito sexual. Simon sigue siendo el mismo estafador de primera y Stud está más enganchado que nunca a la heroína.

Hoy en día, ya no se trata de una Escocia en plena depresión económica. Se trata, ante todo, de aceptar en lo que se ha convertido. Danny Boyle lo ha entendido y ha esperado mucho tiempo para dar una continuación a Trainspotting. Seguramente el tiempo suficiente para convencerse de no cambiar una fórmula que funciona. Los cuatro personajes son tan interesantes como en la primera parte, donde se mostraban todos sus demonios desde un enfoque humano. Sick Boy y Renton no pueden evitar ser cómplices, incluso si uno se quiere vengar del otro. Respecto a la puesta en escena, el estilo de Danny Boyle involucra al espectador en las situaciones deliciosamente caóticas.

Estreno en España el 24 de febrebro de 2017.

Karera ga Honki de Amu toki wa (Close-Knit), de Naoko Ogigami

Tomo, de 11 años, es una joven hecha a sí misma. Todos los días, cuando vuelve del colegio, el fregadero está lleno de platos y su madre vive a menudo demasiado borracha para ocuparse de ella. La protagonista termina por refugiarse en casa de su tío Makio que vive con su pareja Rinko, un transexual. Allí encuentra un verdadero hogar, pero pronto sufre las miradas de los demás. En clase, en el supermercado, la gente quiere saber quién es esa "extraña" persona que ha entrado en su vida. Tomo aprende a hacer frente a su rabia con la ayuda de Rinko.

¿Cómo vivir sintiéndose diferente? Toda la película se basa en este tema que se trata con inteligencia. El duo Tomo-Rinko es conmovedor. Rinko ve en Tomo la oportunidad de sentirse por completo una mujer, y Tomo la de ser aceptada en una familia. La película se centra en las emociones sin caer en el sentimentalismo y juega con astucia con determinados símbolos. Este es el caso de la comida, que representa la atención que cada uno da a los demás. Todas las comidas son bendecidas, incluso la cerveza que "merecería un Premio Nobel". De hecho, cuando la niña ve que le han preparado el almuerzo, quiere disfrutarlo tanto que deja que termina por esperar todo el día y deja que se pudra en su mochila. Naoko Ogigami no deja nada al azar y ha terminado por construir una bella lección de sabiduría.

No se conoce la fecha de estreno.

Colo, de Teresa Villaverde

Un padre, una madre y su hija en Portugal tras la crisis económica. El padre ha perdido su trabajo, la madre hace horas extras para poder pagar las facturas y la hija intenta vivir una juventud normal. Poco a poco llegan los sentimientos de culpabilidad, la tensión y por último, el distanciamiento.

"Lo que no se dice es lo que más daño hace", opina la directora Teresa Villaverde. El malestar es absoluto en esta familia que ya no se comunica. El padre, que ya no sabe qué hacer para sentirse útil, es sorprendido por su hija en la bañera con un cubo en la cabeza, como si se estuviera escondiendo de la vergüenza. La hija, joven, rebelde y que se siente mal consigo misma comprende con rapidez que sus padres tienen demasiados problemas como para ayudarla. En la mesa, solo rompe su silencio para decir que odia el dinero, lo cual se constituye como un último grito de dolor de aquella a quien la crisis económica ha terminado por arrebatar su propia crisis de la adolescencia. En esta cinta, Villaverde nos muestra con una gran sinceridad cómo la crisis ha hecho desaparecer todas las redes de seguridad, incluyendo la de la familia.

Estreno previsto en Portugal en otoño.