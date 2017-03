VÍDEO: Grandes perlas del refranero europeo 

Presentamos una selección de cinco refranes en cinco lenguas diferentes en los que se mezclan ciudades, sillas, búhos y copos de avena. A los editores de cafébabel no les asustan los desafíos. Esto es lo que ocurre cuando se ponen delante de una cámara y pretenden saber lo que están diciendo.

He aquí la silla del que se fue a Sevilla. | Flickr/ dvdgmz

Aprender un nuevo idioma no es fácil. No solo basta con armarte de vocabulario, sino que también tienes que dominar el arte del refranero. Porque emplear proverbios de vez en cuando, no es solo cosa de viejos...