[VÍDEO] La camiseta 'republicana' siembra la discordia en España

Una ilusión óptica provoca que el azul sobre rojo pueda parecer morado. La física ha jugado una mala pasada a Adidas, que ha visto como muchos españoles han rechazado la nueva camiseta de la selección española de fútbol por su parecido a la bandera de la Segunda República. El fútbol no siempre es once contra once, ni siempre gana Alemania, ¿verdad, Adidas?