Yannis Mouhoun: “Europa da miedo porque la gente no la conoce”

cafébabel: ¿Puede explicar qué mensaje ha querido transmitir en su cortometraje?

Yannis Mouhoun: Voices for Europe es el resultado de una conclusión: Europa está mal percibida por la opinión pública de las diferentes naciones que la componen. Lo que hoy en día justifica la existencia de la Unión Europea solo son argumentos pragmáticos, es decir, una elección de razón económica y una política estructural. Para crear una verdadera voluntad de adhesión popular y encarnar una legitimidad sólida, creo que aún le falta algo a Europa. Considero que una nación es un constructo social y cultural y creo que Europa, en sentido federal de la palabra, se ha olvidado de existir por ella misma en el sentido en que no tiene su propia historia. Es la suma de intereses, historias y tradiciones nacionales. Es un bloque demográfico excepcional con una gran fuerza económica y una organización política de las más sofisticadas, pero pienso que no ha logrado definir un conjunto de valores que le son propios. Le falta un ‘storytelling’ que justifique su existencia.

cafébabel: ¿Cómo le llegó la idea de crear Voices for Europe?

Yannis Mouhoun: Antes de nada, el contexto es importante. Con las elecciones en Francia y Alemania, me dije que sería interesante un enfoque emocional. Me he preguntado mucho sobre la manera en la que comunicaba Europa y he descubierto que la comunicación de las instituciones europeas es desastrosa, que devuelve una imagen ultra tecnocrática. La idea de mi proyecto era poner todos estos puntos técnicos de lado y reinstaurar una definición clave. ¿Por qué hemos construido Europa? Por la paz, la prosperidad y el progreso. Como muchas personas, he crecido en un país con fronteras. Nos explicaban que eran importantes porque hay que definir al otro para definirse a sí mismo. Viajando me di cuenta de que nuestra generación había desarrollado una cultura y unas prácticas relativamente uniformes que exceden los antagonismos nacionales. Creo que Europa da miedo a aquellos que no la conocen.

cafébabel: ¿Cómo ha vivido el ascenso de Marine Le Pen y que once millones de franceses voten al Frente Nacional?

Yannis Mouhoun: Era previsible. En Francia se tiene tanto miedo del Frente Nacional que se parte del principio de que es imposible debatir con él. Siempre es difícil argumentar con alguien que no juega sobre el terreno de la verdad. Es el mismo problema que en Estados Unidos con Donald Trump que sin embargo decía cualquier cosa. Llegamos a preguntarnos si no habría que esperar a que los populistas lleguen al poder para que la gente se dé cuenta de que son incapaces de gobernar.

cafébabel: ¿Cuál es su opinión sobre la elección de Emmanuel Macron como presidente de la República?

Yannis Mouhoun: Por una vez los planetas se han alineado. Prácticamente es el único proeuropeo al frente de un Estado. En Alemania, en las elecciones van a competir Merkel y Schulz, los dos están a favor de Europa. Pienso que nuestra oportunidad actual es el Brexit. Es el único tema que va a poner de acuerdo a los veintisiete países. Si es un éxito para los británicos, la Unión Europea ya no tendrá ninguna razón de seguir funcionando tal como lo hace hoy en día. Si el Brexit funciona para ellos, el único argumento defendido por los europeos desde los años noventa se desploma. Estoy convencido de que en un mundo globalizado que tiene tendencia a organizarse por bloques, el sentido de la historia es el de la Europa Federal. Políticamente esto tendría sentido y culturalmente sería una evidencia. La elección de Macron me esperanza porque soy profundamente proeuropeo. Pero no creo que su elección pueda llevar a la Europa de hoy al federalismo, el legado del Estado de la Nación está demasiado arraigado desde hace siglos.

cafébabel: ¿Cómo se hace para que los jóvenes continúen comprometiéndose a favor de Europa?

Yannis Mouhoun: Tengo tendencia a pensar que en Europa se forma una de las juventudes más educadas del mundo. La educación va con la conciencia de sí mismo y de la del mundo que nos rodea. Tengo confianza en la generación que llega. Desde luego, ha crecido en la comodidad, pero opino que se ha enfrentado a más realidades. Hemos viajado más que nuestros padres, hablamos más idiomas que ellos y tenemos una relación más tranquila con el resto del mundo.

cafébabel: ¿Cómo ve Europa en diez años ?

Yannis Mouhoun: No creo que pueda haber un cambio mayor en diez años. Por el contrario, hay dos escenarios posibles a largo plazo. O tendemos hacia una mayor armonización de los políticos europeos, o Europa se deshace y da lugar al populismo. Es algo factible, incluso si estoy convencido de que si Europa acaba desplomándose, podrá reformarse más tarde. No olvido que el sueño europeo existe desde el siglo XIX. Pero no es imposible que los líderes europeos puedan dar lugar en los próximos años a un gobierno único de la zona euro sin que haya grandes revoluciones por ese motivo. En la actualidad, el éxito de Europa va a depender de la capacidad de los gobiernos para renovar sus actividades económicas. Cuando una nación redistribuye bien sus riquezas, comparte su prosperidad en lugar de buscar enemigos. Esta es la situación de Francia.